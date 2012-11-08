У Росії вже чекають, що Обама стане більш гнучким у питаннях ПРО

"Ми сподіваємося на те, що будучи переобраним, президент Обама буде більш гнучким у питаннях урахування думки Росії та інших держав щодо того, якою має бути конфігурація протиракетної оборони наших партнерів, НАТО. Ми сподіваємося, принаймні на це", - сказав він на конференції в Москві, пише РІА "Новости".

Учасники міжнародної конференції "Ядерна зброя та міжнародна безпека в ХХІ столітті", організатором якої виступає Російський рада з міжнародних справ (РСМД), обговорюють в четвер в Москві проблеми ядерного роззброєння.

"Що стосується публічних заяв щодо того, що ПРО США не проти Росії, то ми словам не віримо. Михайло Сергійович Горбачов вірив словами, ми не віримо. Ми такі, знаєте, погані хлопці", - сказав Рогозін.

Плани розвитку американської глобальної системи протиракетної оборони і, зокрема, її європейського сектора (ЄвроПРО) стали справжнім каменем спотикання у відносинах Росії і США.

Як повідомляв УНІАН, фрагмент розмови між американським і російським президентами, який не призначався для преси, в Сеулі в березні 2012 року потрапив у ЗМІ.

Дмитро Медведєв і Барак Обама розмовляли при працюючому мікрофоні ще до початку прес-конференції. Зокрема, Обама сказав Медведєву, що у нього після виборів буде більше можливостей для співпраці з Росією щодо ПРО в Європі.