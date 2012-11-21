Офіційно: Ізраїль і ХАМАС домовились про припинення вогню
Ізраїль і палестинський рух ХАМАС досягли згоди про припинення вогню.
Про це заявив сьогодні глава МЗС Єгипту Мухаммед Камель Амр на спільній прес-конференції з держсекретарем США Гілларі Клінтон, передає ІТАР-ТАРС.
Перемир'я розпочне діяти о 21.00 за єгипетським часом. Його гарантом виступає керівництво АРЄ.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прийняв пропозиції Єгипту щодо припинення вогню в секторі Газа.
"Глава уряду недавно говорив з Президентом США Бараком Обамою і прийняв його рекомендації дати шанс єгипетській ініціативі з припинення вогню і тим самим спробувати стабілізувати ситуацію", - йдеться в повідомленні прес-служби прем'єр-міністра Ізраїлю.
У той же час Б.Нетаньяху підкреслив, що "Ізраїль прийме всі необхідні заходи для захисту своїх громадян".