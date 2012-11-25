Китай посадив винищувач на свій перший авіаносець, куплений в України
10:58, 25 листопада 2012Світ
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Китай провів успішні випробування першого в своїй історії авіаносця "Ляонін", посадивши на його палубу винищувач-бомбардувальник Shenyang J-15.
"Варяг" уже піднімає в небо китайські винищувачі, фото nevsedoma.com.ua
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Сіньхуа.
Посадка винищувача стала черговим випробуванням для авіаносця, побудованого на базі радянського авіаносного крейсера "Варяг", який Китай купив в України в недобудованому вигляді під казино, але добудував його для потреб армії. 25 вересня 2012 Ляонін став до лав.
Ляонін прийняв свій перший винищувач, фото News.cn
Командування китайських ВМС планує використовувати "Ляонін" для тренувань, паралельно створюючи власний авіаносець.
Винищувач-бомбардувальник Shenyang J-15 побудований за зразком радянського винищувача четвертого покоління Су-33 Т10К, який Китай також купив в України.
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