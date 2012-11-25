Китай посадив винищувач на свій перший авіаносець, куплений в України

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Сіньхуа.

Посадка винищувача стала черговим випробуванням для авіаносця, побудованого на базі радянського авіаносного крейсера "Варяг", який Китай купив в України в недобудованому вигляді під казино, але добудував його для потреб армії. 25 вересня 2012 Ляонін став до лав.

Командування китайських ВМС планує використовувати "Ляонін" для тренувань, паралельно створюючи власний авіаносець.

Винищувач-бомбардувальник Shenyang J-15 побудований за зразком радянського винищувача четвертого покоління Су-33 Т10К, який Китай також купив в України.