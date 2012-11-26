Ештон поїхала в Грузію мирити прем'єра і президента

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі К.Ештон, в ході візиту вона, зокрема, планує зустрітися з прем’єр-міністром Бідзіною Іванішвілі та Президентом країни Михайлом Саакашвілі.

Перед початком візиту Верховний представник ЄС зазначила, що сторонам є багато чого обговорити, в тому числі просування до угоди про асоціацію, а також про глибоку та всебічну зону вільної торгівлі.

“Я ще раз нагадаю мої привітання грузинському народу з нагоди позитивного демократичного проведення останніх парламентських виборів, а також вкажу на важливість, яку ми приділяємо тому, щоб новий уряд та Президент Грузії співпрацювали разом конструктивно. Грузія може розраховувати на підтримку ЄС в цьому питанні”, - сказала К.Ештон.

“Я також хочу зробити особливий наголос на неупередженому застосуванні правосуддя та верховенства права, цінностей, які Грузія та Європейський Союз поділяють”, - додала вона.