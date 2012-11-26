Іспанія вимагає звільнення Тимошенко

Про це заявив державний секретар Іспанії у справах Європейського Союзу Ініго Мендез де Віго під час зустрічі із заступником голови партії «Батьківщина», колишнім віце-прем‘єр-міністром України Григорієм Немирєю у Мадриді, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини» .

Під час зустрічі сторони обговорили останні події в Україні в контексті відносин між ЄС та Україною.

У цьому зв‘язку Ініго Мендез де Віго знову наголосив, що будь-яке просування назустріч Україні залежить від конкретних дій щодо звільнення лідера опозиції Ю.Тимошенко та інших політичних в‘язнів України, припинення усіх без винятку політично-вмотивованих справ проти членів опозиції, зазначається в повідомленні.

Держсекретар Іспанії також висловив стурбованість щодо поствиборчого періоду в Україні, зокрема зростаючого тиску на новообраних членів парламенту від опозиції.

«На жаль, ми знову спостерігаємо за тим, як система кримінального правосуддя та органи правопорядку використовуються владою для залякування опозиції», - наголосив Ініго Мендез де Віго.

«ЄС має намір зберегти та поглибити свої відносини з Україною. Ми високо цінуємо принциповий та конструктивний підхід української проєвропейської опозиції України та її лідера Юлії Тимошенко», - сказав він.

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Як повідомлялося, 26-28 листопада у Мадриді (Іспанія) Г.Немиря бере участь у зустрічі ЄНП, присвяченій виборам до Європейського парламенту та національним виборам. Планується, що в рамках заходу він виступить з промовою та проведе низку робочих зустрічей.

ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять 74 партії-члени з 40 країн, 16 голів країн-членів ЄС та 7 голів країн, які не є членами ЄС, 13 членів Європейської комісії; вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.

До лав ЄНП входять такі провідні політики Євросоюзу, як канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу, президент Європейської ради Герман ван Ромпей та президент ПАРЄ Жан-Клод Міньон.