Президент ЄНП: українська влада вела нечесну гру

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою партії заяві В.Мартенса.

"Проведення виборів в Україні не стало несподіванкою для міжнародного співтовариства. За останні два з половиною роки президент Янукович і його уряд були дуже послідовні у нівелюванні демократичних досягнень Помаранчевої революції: організація політично мотивованих судових процесів для того, щоб посадити за грати ключових лідерів опозиції, таких як Юлія Тимошенко, закриття незалежної преси, а тепер проведення виборів у непрозорий і некоректний спосіб" - заявив В.Мартенс.

"На відміну від європейських соціалістів, які зробили незрозумілу заяву, що вибори були "такими, що відповідають закону", заяви, зроблені місіями спостерігачів Європейського парламенту, ПА ОБСЄ, ПА Ради Європи і ПА НАТО, вказують на “нечесну гру” влади країни під час цих виборів на користь правлячих партій (Партія регіонів і Комуністична партія) та перешкоджання опозиції. На жаль, спотворені результати цих виборів лише посилять позиції президента Януковича, який хоче зруйнувати Україну на її шляху до демократії, верховенства закону і євроатлантичної інтеграції”, - підкреслив В.Мартенс.

"З іншого боку, якщо новий уряд Партії регіонів буде щирим у просуванні європейської інтеграції України, він повинен спочатку звільнити всіх політичних ув'язнених і відмовитись від авторитарних методів. Але в нинішніх умовах угода про асоціацію між Україною та ЄС не може і не буде ратифікована. У той же час, ЄНП буде повністю підтримувати основні опозиційні партії – «Батьківщину» й «УДАР» у їх боротьбі проти авторитаризму", - додав В.Мартенс.