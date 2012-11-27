У Палестині ексгумували останки Арафата

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на радіостанцію "Голос Палестини".

Ексгумація проходить в місті Рамаллахе, адміністративному центрі Західного берега річки Йордан, у закритому для преси режимі.

Палестинська влада запросила для проведення аналізів взятих зразків фахівців з Росії та Швейцарії. Крім того, в Рамаллахе знаходиться бригада слідчих з Франції, які діють в рамках заведеної у них у країні кримінальної справи.

Очікується, що Арафата пізніше у вівторок перепоховають з військовими почестями.

Арафат, засновник і перший голова Палестинської національної адміністрації (ПНА), який отримав Нобелівську премію за участь у мирних переговорах з Ізраїлем, помер 11 листопада 2004 року у військовому госпіталі під Парижем. Офіційне розслідування причин його смерті почалося після того, як влітку катарський телеканал "Аль-Джазіра" оголосив про виявлення в особистих речах Арафата і пробах біологічних рідин радіоактивної речовини Полоній-210.