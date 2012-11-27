Останки Арафата знов поховали, без почестей

13:28, 27 листопада 2012
Світ
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Останки колишнього палестинського лідера Ясіра Арафата знову поховали.

Поховання Ясира Арафата, фото з сайту lorien22.livejournal.com/

Сьогодні в місті Рамалла на Західному березі Йордану рештки палестинського лідера ексгумували міжнародні експерти.

Фахівці зі Швейцарії, Франції, Росії і палестинських територій взяли зразки тканин, щоб з’ясувати, чи був отруєний Арафат, пише Радіо Свобода.

Раніше заплановане перепоховання з військовими почестями вирішили не проводити.

У серпні французька влада розпочала розслідування обставин смерті Арафата в Парижі у 2004 році – після того, як експерти зі Швейцарії заявили, що виявили високий рівень радіоактивного полонію на одязі Арафата.

Безпосередньо після смерті палестинського лідера розтин не був проведений, і французькі лікарі Арафата сказали, що не змогли визначити причину смерті.

Багато палестинців вважають, що Ізраїль причетний до смерті Арафата. Ізраїль заперечує.

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