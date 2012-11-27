У Єгипті протестувальник загинув від сльозогону

За даними партії «Союз соціалістичних сил», її активіст помер в результаті впливу найсильніших подразнюючих речовин, що містяться у гранатах, якими активно обстрілювали опозиціонерів сили безпеки з ранку на площі Тахрір у центрі столиці Єгипту, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За дні, що проминули з 22 листопада, коли після оприлюднення Президентом Мухаммедом Мурсі нової Конституційної декларації Каїр, а слідом і всю країну охопили масові заворушення, силовики витратили тонни сльозогінного газу, і запаси у МВС, за деякими даними, вже закінчуються.

Однак єгиптян це не зупиняє, і в ці хвилини у центрі міста зібралися сотні тисяч людей. Заповнена не тільки площа Тахрір, але й набережна Нілу в районі американського посольства, а також прилеглі до Тахріру вулиці і проспекти.

Це вже далеко не перша жертва нової хвилі заворушень. Але офіційно було оголошено лише про загибель 15-річного підлітка у Даманхурі на північ від Каїра, який захищав штаб-квартиру "Братів-мусульман".

Тим часом, напередодні відбувся масовий похорон активіста молодіжного руху "6 квітня", що отримав смертельне поранення у зіткненнях з поліцією на вулиці Мухаммеда Махмуда ще до оголошення М.Мурсі своїх указів. Він помер у неділю.

Ще один єгиптянин перебуває у стані клінічної смерті. Також у сутичках із правоохоронцями він був поранений картеччю в голову, і, як кажуть лікарі, надії на його порятунок немає.

Тим часом, зіткнення у ці години відбуваються і в північній столиці - Олександрії.