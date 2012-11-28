Під час заворушень у Єгипті постраждали близько 400 осіб

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на єгипетські ЗМІ, найбільш серйозні зіткнення між супротивниками і прихильниками президента Мухаммеда Мурсі через його недавні укази сталися у вівторок в Ель-Махаллі ель-Кубрі (провінція Гарбія за 80 кілометрів від столиці).

У цьому місті ткачів у дельті Нілу, який вважається колискою "революції 25 січня", протягом усього попереднього дня не припинялися сутички, які ближче до вечора переросли у справжні вуличні бої з використанням вогнепальної зброї. Тисячі активістів опозиційних сил спробували узяти штурмом місцевий офіс "Братів-мусульман", які чинили запеклий опір атакуючим. У хід йшли камені, "коктейлі Молотова", протестуючі та ісламісти, що оборонялися, нападали один на одного з елементами арматури та бітами. У "перестрілці" пляшками із запалювальною сумішшю одна з них потрапила на розташовану поблизу заправну станцію, після чого на бензоколонці почалася сильна пожежа.

У результаті число потерпілих досягло близько 330 осіб. 117 єгиптян доставлено до лікарень з вогнепальними пораненнями головним чином картеччю. Правоохоронці, які кілька годин спостерігали за тим, що відбувається, після півночі вирішили втрутитися. Для розгону натовпу вони застосували сльозогінний газ і, уклинившись у натовп, встали між учасниками протесту та ісламістами живим щитом. Тільки після цього ситуацію вдалося трохи заспокоїти.

Напруженою залишається обстановка і в головних північних "воротах" Суецького каналу місті Порт-Саїд. Там заворушення спалахнули також після спроби демонстрантів атакувати офіс ісламістів. Останні, повідомляють очевидці, підготувалися завчасно, озброївшись палицями, ножами, рушницями і касками. У заворушеннях постраждали понад 50 осіб, здебільшого супротивники нинішнього режиму. 16-річний підліток одержав вогнепальне поранення в груди і був доставлений у критичному стані в госпіталь.

В Ель-Мансурі, також розташованому на північ від Каїра, маніфестантам вдалося прорватися до штаб-квартири "братів" і спалити її. У сутичках з ісламістами і поліцейськими, які прийшли їм на допомогу, вогнепальні і ножові поранення одержали 25 опозиціонерів.

Зіткнення з силовиками не припинилися вночі і в районі площі Тахрір. На прилеглих вулицях поліція обстрілює демонстрантів гранатами з газом. На самій площі знаходяться кілька тисяч осіб, які беруть участь в оголошеному опозицією безстроковому страйку.