Клінтон знову назвала вибори в Україні кроком назад від демократії

Про це Г.Клінтон заявила у своєму виступі в інституті Брукінгса, присвяченому відносинам Америки і Європи, передає РІА «Новости».

"Жовтневі вибори в Україні були кроком назад у демократичному розвитку країни, і ми як і раніше глибоко стурбовані випадками вибіркового правосуддя над лідерами опозиції. У Білорусі уряд продовжує систематично порушувати права людини, тож ми продовжуємо закликати до звільнення політичних в'язнів і підтримувати тих хоробрих активістів, які відстоюють права народу Білорусі", - сказала держсекретар.

При цьому вона також повідомила, що США "вітають вибори в Грузії і перший випадок мирної передачі владі в історії цієї країни". "Ми продовжуємо закликати новий уряд продемонструвати своє прагнення до демократії, прозорості і верховенства закону", - зазначила Г.Клінтон.