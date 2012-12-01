Авіакатастрофа в Конго: загинули 32 людей, серед них - український пілот

Як передає Reuters з посиланням на представника Червоного Хреста, рятувальники продовжують пошуки в районі аеропорту столиці країни, міста Браззавіль, де напередодні, 30 листопада, вантажний літак розбився при посадці. Передбачається, що жертв може бути більше. За інформацією Agence France-Presse, близько 20 чоловік було поранено і доставлено до лікарні.

Як зазначає Lenta.ru, раніше повідомлялося, що в авіакатастрофі загинули п'ятеро громадян Вірменії. За даними прес-служби Головного управління цивільної авіації Вірменії, вони працювали в Конго на контрактній основі. Крім того стало відомо, що на місці катастрофи виявлено тіло пілота, який був громадянином України. Екіпаж Іл-76, як правило, складається з трьох-чотирьох чоловік, проте про долю інших пілотів наразі інформації немає.

За даними джерелаFrance-Press, літак був зареєстрований у місцевій компанії Avia Services. За інформацією місцевих чиновників, транспортний літак міг перевозити не тільки вантажі. Вони припускають, що на борту могли бути й пасажири, кількість яких встановити поки неможливо.

Іл-76, що прямував з міста Пуент Нуар до Браззавіля, розташованого за 400 кілометрів, здійснював посадку в шторм і викотився за межі злітно-посадочної смуги. Після цього літак врізався в будинок і в споруду, де розташовувався бар, і скотився у яр.