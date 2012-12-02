У Сирії жертвами вибуху замінованого автомобіля стали 15 осіб

Як передає РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер, в результаті вибуху не менше 24 осіб дістали поранення, деякі з них перебувають у критичному стані. Окрім цього дуже пошкоджені розташовані поблизу від місця вибуху житлові будівлі.

Збройний конфлікт між урядовими силами і опозицією триває в Сирії з березня минулого року. За різними даними, за цей час в країні загинули від 20 до 30 тисяч осіб. Влада країни заявляє, що має справу з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.