У Сирії урядова авіація обстріляла лікарню: 40 загиблих

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на представників сирійської опозиції.

За словами представника опозиції, було атаковано лікарню Дар аль-Шифа, яка є основним джерелом медичної допомоги в Алеппо. Він також додав, що в результаті обстрілу загинули дві медсестри і лікар, відзначає «Газета.ру».

Тим часом опозиціонери опублікували на своєму сайті відеоматеріал, на якому видно, що основний удар припав на зазвичай переповнене людьми приймальне відділення.

Заворушення, що спалахнули у Сирії в березні 2011 року, незабаром переросли у озброєні зіткнення опозиційних формувань з урядовими силами. Сирійська влада заявляє, що діючі в країні антиурядові сили отримують підтримку ззовні. До теперішнього часу, за різними даними, що надходять в ООН, жертвами насильства в країні стали від 20 до 30 тисяч осіб.