Екс-прем'єр переміг на президентських виборах в Словенії

Після обробки 99,9% бюлетенів пан Пахор набрав 67,4% голосів. За чинного президента Данила Тюрка проголосували 32,6%. Передбачається, що новообраний президент обійме посаду 23 грудня.

Як повідомляє РИА Новости, у своєму зверненні після оголошення результатів Борут Пахор зазначив, що на нього чекає велика робота з об'єднанн громадян з метою подолання економічної і соціальної напруженості, з якою зіткнулася його країна, що все ще важко переживає наслідки глобальної фінансової кризи.

Данило Тюрк визнав поразку, привітавши пана Пахора з перемогою. Він подякував громадянам за надану підтримку і довіру, які відчував останні п'ять років до моменту нових президентських виборів. Явка склала 41,9%, що є найнижчим показником для президентських виборів в Словенії, яка проголосила незалежність у 1991 році. Загалом право голосу мали 1,7 млн виборців. Президент Словенії обирається строком на 5 років.