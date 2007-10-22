Через загрозу вибуху евакуювали штаб-квартиру британської контррозвідки
13:46, 22 жовтня 2007Світ
673
Будівлю оточив кордон поліції
У Лондоні через загрозу вибуху 22 жовтня була евакуйована штаб-квартира британської контррозвідки MI5, пише The Telegraph.
Повідомляється, що приблизно о 09:00 за місцевим часом був виявлений підозрілий згорток, схожий на бомбу.
Будівля, у якій MI5 розташовується з 2004 року, оточив кордон поліції. На місце також прибули карети швидкої допомоги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter