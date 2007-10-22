Через загрозу вибуху евакуювали штаб-квартиру британської контррозвідки

У Лондоні через загрозу вибуху 22 жовтня була евакуйована штаб-квартира британської контррозвідки MI5, пише The Telegraph.

Повідомляється, що приблизно о 09:00 за місцевим часом був виявлений підозрілий згорток, схожий на бомбу.

Будівля, у якій MI5 розташовується з 2004 року, оточив кордон поліції. На місце також прибули карети швидкої допомоги.

Лента.ру