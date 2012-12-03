Євростат: є три ознаки ризика злиднів

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в Євростаті.

Частка людей, яким загрожували злидні в 2011 році збільшилася порівняно з 2010 роком, коли під ризиком злиденності в Європі проживали 23,4% населення.

Євростат зазначає, що є три умови, які дають можливість віднести людей до групи, що живе під ризиком злиденності. Серед таких умов – низький рівень доходів, неможливість придбати базові речі чи виїхати на відпустку на один тиждень на рік, проживання у домогосподарстві з дуже низьким рівнем інтенсивності праці.

Найбільше під ризиком злиднів в 2011 році перебували громадяни Болгарії (49%), Румунії та Латвії (по 40%), Литви (33%), Греції та Угорщини (по 31%).

Найменше ризик злиднів загрожував громадянам Чехії (15%), Нідерландів та Швеції (по 16%), Люксембургу та Австрії (по 17%).