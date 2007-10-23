Al Jazeera оприлюднила звернення бін Ладена

Осама бін ЛАДЕН виступив з новим аудіозверненням, в якому закликає іракців об`єднатися для боротьби із західним агресором.

Як повідомляє «Газета.Ру», аудіозвернення терориста №1 обнародував у понеділок увечері катарський телеканал Al Jazeera. На відміну від попередніх послань ця промова не прив`язана до якихось недавніх подій. Скоріше, це програмний виступ, який ставить за мету згуртувати ряди «Аль-Каїди» та її прихильників у мусульманських країнах. Людина з голосом бін ЛАДЕНА звертається насамперед до іракських бойовиків, закликаючи їх не допустити розколу і згуртувати свої ряди.

Він також закликає до об`єднання для боротьби із західним агресором. «Ви слабкі поодинці, ваш священний обов`язок - об`єднатися. Уникайте розбіжностей і розділення. Ісламський світ чекає, коли ви встанете під один прапор», - говорить бін ЛАДЕН.

Катарський телеканал за традицією не вказує, яким чином до них потрапила плівка із записом. Автентичність звернення бін ЛАДЕНА перевіряють фахівці ЦРУ.