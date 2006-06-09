У Великобританії вибрали жінку року

Австралійська поп-зірка Кайлі Міноуг проголошена у Великобританії "Жінкою 2006 року".

Цієї щорічної престижної нагороди, яка присуджується на основі опитування читачів журналу Glamour, 38-річна співачка удостоєна за "надихаючу інших боротьбу" з раком грудей.

Сама Міноуг на урочистій церемонії нагородження в районі Мейфейр в Лондоні бути присутньою не змогла, але направила послання всім прихильникам своєї творчості.

Нагороди в решті номінацій одержали ще 18 представниць прекрасної статі. Дружина легенди року Оззі Озборна Шерон названа "Особистістю року на телебаченні", лаври "Співачки року Великобританії" дісталися Шарлоті Черч. Спортсменкою року проголошена внучка королеви Великобританії Зара Філіпс, яка професійно займається кінним спортом.

Кореспондент