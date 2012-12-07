Сербський дипломат викинувся з вікна, щоб довго і болісно не лікуватися

Причиною самогубства представника Сербії при НАТО Браніслава Мілінковича 4 грудня в Брюсселі стала новина про його "несподівану і тяжку хворобу", повідомила вдова Саня Мілінкович в інтерв'ю сербському інформаційному порталу Telegraf.

"Йому передбачали довге і болісне лікування з невизначеним результатом. Браніслав не міг змиритися з тим, що залишок життя проведе, як він сказав, у стані негідному людини", - повідомила вдова, передає РІА «Новости».

Жінка намагалася запропонувати чоловікові скористатися альтернативними методами лікування, але за кілька днів до початку процедур він відмовився. Ближче до різдвяних свят Б.Мілінкович збирася піти на лікарняний.

"Незважаючи на страшний шок після звістки про смерть, я відразу зрозуміла, що в якийсь момент його здолав страх, про який він говорив мені останніми днями, що через виснаження він не зможе відповідати високим вимогам професії й становища, в якому перебуває. Мої запевнення в зворотному, очевидно, не допомогли", - сказала жінка.

Як повідомлялося, Б.Мілінкович наклав на себе руки увечері 4 грудня, зістрибнувши приблизно з десятиметрової висоти на автомобільній парковці в аеропорту Брюсселя. Колеги говорили, що він до останнього перебував у прекрасному настрої. Дипломатові було 52 роки, пост представника при НАТО обіймав з 3 серпня 2009 року. Раніше обіймав пости постпреда при ОБСЄ і ООН. Вдова Браніслава Саня Мілінкович також дипломат, працює в сербській місії при ОБСЄ.