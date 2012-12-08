Азаров: люблю Росію, але в них свої інтереси
00:38, 08 грудня 2012Світ
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В.о.прем'єр-міністра Микола Азаров зазначив, що Україна продовжує переговори з Російською Федерацією.
Про це він заявив в ефірі програми Шустер live.
"Що стосується позиції з Росією. Ну, я їх теж люблю, тут нікуди не дінешся. Любов сильна, така гарна любов, але разом з тим у нас свої інтереси, у них - свої. Це абсолютно нормально, тому що дружба дружбою, а грошики ... це принцип залізний", - зазначив М.Азаров.У той же час він ще раз наголосив, що для України дуже важливий Митний союз, і вона вивчає, на яких умовах вона могла б приєднатися до деяких угод в рамках цієї організації.
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