Азаров: люблю Росію, але в них свої інтереси

Про це він заявив в ефірі програми Шустер live.

"Що стосується позиції з Росією. Ну, я їх теж люблю, тут нікуди не дінешся. Любов сильна, така гарна любов, але разом з тим у нас свої інтереси, у них - свої. Це абсолютно нормально, тому що дружба дружбою, а грошики ... це принцип залізний", - зазначив М.Азаров.

У той же час він ще раз наголосив, що для України дуже важливий Митний союз, і вона вивчає, на яких умовах вона могла б приєднатися до деяких угод в рамках цієї організації.