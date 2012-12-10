У Замбії відбулася «навчальна» катастрофа літака з 93 людьми на борту
13:09, 10 грудня 2012Світ
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Авіаційна влада Замбії спростувала повідомлення про аварію пасажирського літака в аеропорту столиці країни місті Лусаці, передає РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
Фото en.wikipedia.org
За інформацією адміністрації аеропорту «Кеннет Каунда» (Kenneth Kaunda), в основній повітряній гавані країни проводилися планові навчання щодо дій в умовах надзвичайної ситуації.
Раніше агентство Франс Прес повідомило про те, що літак типу McDonnell Douglas DC розбився в аеропорту «Кеннет Каунда». На борту повітряного судна нібито знаходилися 85 пасажирів і вісім членів екіпажу, при цьому 20 з них вдалося «врятувати», потім вони були «госпіталізовані».
Агентство з посиланням на місцеві ЗМІ також повідомляло, що в останні дні в аеропорту кілька разів вимикалося електропостачання.
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