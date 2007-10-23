Від електрошоку загинули шість п`яних... слонів

Шість диких слонів в індійському штаті Мегхалая загинули від удару струмом, після того, як один з них, напився вкраденого у людей рисового пива та звалив стовп лінії електропередач, повідомляє у вівторок індійське агентство IANS.

Влада повідомляє, що п`яні були всі 40 слонів стада. Вони бігали по рисових полях у околицях села Чандан Нукат. Один з самців вирішив почухати спину об стовп і звалив його. В результаті йому на спину впав оголений дріт під напругою.

Кинувшися на допомогу товаришеві, від електрошоку загинули ще п`ятеро слонів, причому троє з них - молоді особини. Очевидці події розповіли, що жертв могло бути більше, проте жителі села прогнали решту тварин з поля.

За словами місцевої влади, це не перший випадок, коли слони крадуть рисове пиво, яке в деяких селах штату Мегхалая виробляють у великий кількості. П`яні тварини нерідко розривають на частини хатини, розоряють комори і нападають на людей. У сусідньому штаті Ассам за останні п`ять років в результаті нападу слонів загинули 239 чоловік.

У штатах Мегхалая і Ассам мешкають найбільші в Індії популяції слонів, яких там налічується близько шести тисяч.

Лента.ру