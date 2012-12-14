Лідери ЄС схвалили угоду про банківський нагляд

Однак між ними виникли розбіжності щодо подальших кроків для зміцнення валютного союзу євро. Переговори керівників країн ЄС відновляться сьогодні - у другий і останній день саміту.

Напередодні міністри фінансів країн ЄС після тривалих переговорів узгодили ініціативу надання Європейському центробанкові (ЄЦБ) наглядових повноважень. Під дію угоди потрапляють всі банки, чий обсяг активів перевищує 39 млрд дол, відтепер вони перебуватимуть під наглядом ЄЦБ. Таким чином Центробанк безпосередньо контролюватиме щонайменше 150 найбільших кредитних організацій єврозони. Що стосується дрібніших банків, то в їхні справи ЄЦБ втручатиметься тільки за появи у них перших ознак проблем.

Угода надає ЄЦБ широкі повноваження аж до права видачі і відкликання банківських ліцензій, проведення розслідування і накладання штрафів на банки, які не дотримуються правил.

Нові правила почнуть діяти до кінця 2013 р., проте терміни їх дії можуть бути відкладені і на пізніший термін, зауважує РосБізнесКонсалтинг.