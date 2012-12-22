Українська військова делегація перебуває з візитом у Шрі-Ланці

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, І.Кабаненко провів зустріч із начальником штабу оборони Головним маршалом авіації Рошаном Гунтілеке. Сторони обговорили перспективи двостороннього військового співробітництва, зокрема, у сфері військової освіти, щодо обміну досвідом у розвитку Збройних сил обох країн.

«За роки співпраці в нас склалися довірчі та теплі відносини, які мають перспективи подальшого розвитку», – зауважив І.Кабаненко, додавши, що система української військової освіти вважається однією із кращих в Європі.

Голова української військової делегації також зустрівся з командуючим Військово-морських сил Збройних сил Шрі-Ланки віце-адміралом Джанаятхом Коломбаджем. Під час переговорів І.Кабаненко висловився за розширення співпраці у сфері військової освіти, зокрема, у підготовці фахівців усіх спеціальностей для ВМС.

Крім того, І.Кабаненко обговорив з командуючим Військово-повітряних сил Шрі-Ланки маршалом авіації Харші Думіндом Абейвікрамом співпрацю у питанні ремонту та модернізації озброєння та військової техніки, досвід у підготовці військових фахівців.

Українська військова делегація сьогодні має відвідати військово-морську базу в м. Трінкомалі.