У Чорному морі землетрус силою 5-6 балів

Вона уточнила, що підземні поштовхи відчувалися в центрі Сочі о 02.45 за московським часом і були слабші, ніж землетрус у неділю: "Епіцентр в тому ж районі був, в Абхазії, дані поки уточнюються, приблизна сила 5-5,5 балів, магнітуда близько 5,6 ".

За попередніми даними, жертв і руйнувань немає.

За даними Південного регіонального центру МНС Росії, епіцентр землетрусу був за 154 км на південь від Сочі, інтенсивністю 5,2 бали. Землетрус стався в акваторії Чорного моря на глибині 10 кілометрів, поштовхи відчувалися в Сочі і Туапсе.