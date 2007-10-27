З приводу вторгнення до Іраку Туреччина проконсультується зі США

Представник турецького командування Ясар Б’ЮКАНІТ заявив, що Анкара прийме остаточне рішення з питання про військову операцію проти курдських бойовиків на півночі Іраку тільки після консультацій із США.

Як повідомляє радіо «Свобода», генерал підкреслив важливість призначеної на 5 листопада зустрічі прем’єр-міністра Туреччини Реджепа ЕРДОГАНА з президентом США Джорджем БУШЕМ.

Вашингтон закликає врегулювати ситуацію на турецько-іракському кордоні дипломатичним шляхом.

Анкара загрожує провести масштабну операцію проти баз бойовиків Курдської робочої партії, розташованих на півночі Іраку, - в автономному районі Курдистан.