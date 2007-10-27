Пам`ятник Катерині ІІ сьогодні відкрили і в Тирасполі

Пам`ятник російській імператриці Катерині ІІ встановлено в суботу, 27 жовтня, у Тирасполі.

Таким чином влада Тирасполя увічнила пам`ять про російську імператрицю, за указом якої спочатку була споруджено фортецю, а згодом і саме місто.

Раніше планувалося встановити пам`ятник 14 жовтня під час урочистостей у зв`язку з 215-ми роковинами заснування міста, проте з технічних причин відкриття перенесли на 27 жовтня.

Бронзовий бюст встановили на центральній площі міста напроти пам`ятника Суворову в сквері на березі Дністра.

Поряд найближчим часом буде встановлено ще один бюст - інженеру російської армії Францу Деволану, який безпосередньо проектував і будував фортецю в Тирасполі наприкінці XVIII століття.

Виготовлені пам`ятники за проектом одеського скульптора Олександра ТОКАРЄВА, повідомили в адміністрації Тирасполя.