ЗМІ: Північнокорейський лідер Кім Чен Ин став батьком

Чутки про можливу вагітність Лі Сіль Чжу з'явилися кілька місяців тому. Приводом, зокрема, стало "зникнення" першої леді країни цієї осені - майже два місяці вона не з'являлася на публіці. У середині грудня Кім Чен Ин і Лі Сіль Чжу разом відвідали траурну церемонію, організовану в річницю смерті батька лідера країни Кім Чен Іра. На цьому заході жінка з'явилася в традиційній корейській сукні, продемонструвавши помітно кругленький живіт, повідомляють РІА Новости.

Однак на офіційному прийомі на честь Нового року, трансляцію якого вело державне телебачення, Лі Сіль Чжу з'явилася в спідниці і блузці, без жодних ознак вагітності. На думку південнокорейських журналістів, додатковим доказом того, що дружина Кім Чен Ина дійсно народила, стала популярна різдвяна пісня When a Child is Born ("Коли народжується дитина"), яку на заході виконав жіночий ансамбль.

Дружина північнокорейського лідера - 27-річна випускниця університету імені Кім Ір Сена, батько якої є викладачем, а мати - лікарем. За даними південнокорейської розвідки, лідер КНДР узаконив стосунки з Лі Сіль Чжу ще в 2009 році. Імовірно, у пари вже є одна дитина. Кім Чен Ин став керівником партії та держави після смерті свого батька Кім Чен Іра в грудні 2011 року. Кім Чен Ір в 1994 році успадкував владу від свого батька Кім Ір Сена - основоположника доктрини "чучхе", що припускає опору на власні сили, - першого глави Північної Кореї.