Іран згоден відновити переговори про ядерну програму

Переговори можуть бути відновлені вже в січні, але конкретна дата і місце зустрічі поки що не оприлюднюються, повідомляє Росбалт за інформацією Newsru.co.il.

За словами Джалілі, Тегеран згоден на проведення переговорів у січні, однак деталі зустрічі все ще не остаточно узгоджені. В ході попередніх квітневих переговорів у Москві результатів досягти не вдалося.

Нагадаємо, що шість світових держав - США, Росія, Франція, Великобританія, Німеччина і Китай, - домагаються припинення ядерної програми Ірану, Тегеран же наполягає на мирному характері своїх розробок.