Іран згоден відновити переговори про ядерну програму
21:11, 04 січня 2013Світ
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Секретар Ради національної безпеки Ірану Сайед Джалілі на прес-конференції в Делі повідомив про те, що Іран погодився відновити переговори з шістьма найбільшими державами про свою ядерну програму.
Тегеран наполягає на мирному характері своїх розробок
Переговори можуть бути відновлені вже в січні, але конкретна дата і місце зустрічі поки що не оприлюднюються, повідомляє Росбалт за інформацією Newsru.co.il.
За словами Джалілі, Тегеран згоден на проведення переговорів у січні, однак деталі зустрічі все ще не остаточно узгоджені. В ході попередніх квітневих переговорів у Москві результатів досягти не вдалося.
Нагадаємо, що шість світових держав - США, Росія, Франція, Великобританія, Німеччина і Китай, - домагаються припинення ядерної програми Ірану, Тегеран же наполягає на мирному характері своїх розробок.
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