Головний санлікар РФ застеріг росіян від зачаття дітей після поклоніння Бахусу

Глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко нагадав росіянам, що січень - найсприятливіший місяць для зачаття дитини, але порадив не поспішати з цим питанням тим парам , які захоплювалися в новорічні канікули алкоголем.

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"Хто надумав це зробити - ну, дай Бог. Це найсприятливіший час. Але потрібно пам'ятати, що якщо при цьому ви до цього займалися поклонінням язичницькому богу Бахусу, випивали, то цього робити не треба. Нам не потрібні діти "веселої вечері", - заявив Оніщенко в прямому ефірі радіостанції "Ехо Москви".

РІА "Новости"