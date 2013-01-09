Журналіст проніс у будівлю польського сейму трикілограмову бомбу

Кореспондент польського державного телеканалу TVP1 проніс у будівлю сейму (нижня палата парламенту) країни компоненти бомби, щоб продемонструвати вади в системі безпеки. Про це з посиланням на сайт телеканалу повідомляє РІА "Новости".

Експеримент був проведений для передачі "Просто так" у грудні, через кілька тижнів після арешту вченого-хіміка з Кракова за підозрою в підготовці теракту проти депутатів сейму. Спецслужби стверджують, що для реалізації своїх планів зловмисник планував використовувати начинений чотирма тоннами вибухівки автомобіль. Після цього було оголошено про посилення безпеки в парламенті.

Кореспондент телеканалу абсолютно законно купив для експерименту компоненти для бомби і навіть провів пробний вибух. З майже готовою трикілограмовою бомбою в сумці, без перепустки, через бічний вхід, який не охоронявся, він безперешкодно зайшов у прибудову парламенту. Звідти через підвал кореспондент проник у головний будинок сейму, в зал засідань. Йому також вдалося пройти на прес-конференцію екс-прем'єра, лідера Союзу демократичних лівих сил Лешка Міллера і в підземний гараж.

Спікер парламенту Єва Копач, яку телеканал попросив прокоментувати результати експерименту, зазначила, що він демонструє легкість доступу в будівлю парламенту. "Це вражає і обурює", - сказала Копач в програмі, яка вийшла в ефір у вівторок увечері.