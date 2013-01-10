Кількість постраждалих у аварії порома в Нью-Йорку вже досягла 85 осіб

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN, за даними медиків, до цього часу в критичному стані перебуває одна людина.

Швидкісний пором Seastreak Wall Street, що доставляє пасажирів із Нью-Джерсі у фінансовий район Волл-Стріт, врізався в пірс номер 11 на річці Іст-Рівер при швартуванні.

На борту судна перебували 326 пасажирів. Майже всі пасажири порома - співробітники фінансових установ, які їхали вранці на роботу.