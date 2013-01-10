У центрі Тель-Авіва біля генштабу та Міноборони пролунав вибух

14:22, 10 січня 2013
Світ
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У центрі Тель-Авіва, поряд із комплексом будівель генерального штабу та Міністерства оборони Ізраїлю, прогримів вибух.

За словами очевидців, з автомобілем порівнявся мотоцикліст і прикріпив до нього вибуховий пристрій / Фото: @dvirsky

Як повідомляє РІА «Новости», вибухнув легковий автомобіль поруч із пасажирським автобусом.

"На місце відправлено бригаду наших співробітників, за попередніми даними, під час інциденту постраждали четверо ", - сказав представник служби швидкої допомоги.

Ізраїльська поліція виключила терористичну версію вибуху. Офіційний представник правоохоронних органів Мікі Розенфельд розповів, що "інцидент мав кримінальне підгрунтя. Ми маємо в своєму розпорядженні відомості про те, що з автомобілем порівнявся мотоцикліст і прикріпив до нього вибуховий пристрій", - сказав співрозмовник агентства.

Інцидент стався приблизно в тій же частині міста, де в листопаді минулого року палестинські бойовики підірвали автобус, внаслідок чого було поранено близько 30 пасажирів.

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