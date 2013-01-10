У центрі Тель-Авіва біля генштабу та Міноборони пролунав вибух
У центрі Тель-Авіва, поряд із комплексом будівель генерального штабу та Міністерства оборони Ізраїлю, прогримів вибух.
Як повідомляє РІА «Новости», вибухнув легковий автомобіль поруч із пасажирським автобусом.
"На місце відправлено бригаду наших співробітників, за попередніми даними, під час інциденту постраждали четверо ", - сказав представник служби швидкої допомоги.
Ізраїльська поліція виключила терористичну версію вибуху. Офіційний представник правоохоронних органів Мікі Розенфельд розповів, що "інцидент мав кримінальне підгрунтя. Ми маємо в своєму розпорядженні відомості про те, що з автомобілем порівнявся мотоцикліст і прикріпив до нього вибуховий пристрій", - сказав співрозмовник агентства.
Інцидент стався приблизно в тій же частині міста, де в листопаді минулого року палестинські бойовики підірвали автобус, внаслідок чого було поранено близько 30 пасажирів.