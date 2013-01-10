Снігова лавина накрила грузинський митний пункт на кордоні з Росією
20:56, 10 січня 2013Світ
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Снігова лавина накрила грузинський митно-пропускний пункт на грузино-російському кордоні в ущелині Трусо.
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телекомпанію "Руставі-2".
За даними ТБ, ніхто не постраждав, співробітники МПП були вчасно евакуйовані. Разом з тим, співробітники правоохоронних органів поки не можуть пройти до зруйнованого МПП через загрозу повторного сходження лавин.
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За інформацією департаменту автомобільних доріг Грузії, у зв'язку зі снігопадом, заметіллю і небезпекою сходу лавин на ділянках Гудаурі-Кобі і Степанцмінда-Ларс автотраси Мцхета-Степанцмінда-Ларс (Військово-Грузинської дороги, що зв'язує Грузію з Росією) в даний час заборонено рух всіх видів автотранспорту.
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