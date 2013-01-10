Грузія перекрила дороги в бік Росії

Як повідомили в департаменті автомобільних доріг Грузії, на ділянках Гудаурі-Кобі і Степанцмінда-Ларс (дорога в бік КПП "Верхній Ларс" грузино-російського кордону) автомагістралі Мцхета-Степанцмінда-Ларс великий снігопад: через небезпеку лавин і сильного вітру заборонено рух всіх видів транспорту.

На цій ділянці техніка перебуває у повній готовності і після зняття загрози сходження лавин, вона приступить до роботи з очищення дороги. Повідомляється, що на цьому відрізку дороги скупчилося багато автомобілів, які в основному рухаються через Грузію транзитом у Росію з Вірменії. На автомагістралі Мцхета-Степанцмінда-Ларс на ділянках Арагвіспірі-Гудаурі і Кобі-Степанцмінда заборонений рух причепів, напівпричепів та автобусів з місткістю понад 30 чоловік. Рух решти видів транспорту на ділянці Арагвіспірі-Гудаурі вільний. На відрізку дороги Кобі-Степанцмінда рух інших видів транспорту дозволений тільки з використанням спеціальних ланцюгів. Для власників автомобілів з двома і більше ведучими мостами рух вільний.

В ущелині Гомборі дозволено рух вантажних автомобілів. Пересування інших видів транспорту дозволено тільки з використанням спеціальних ланцюгів. Рух причепів і напівпричепів в Гомборі заборонено, повідомляє Trend.

Рух в регіоні в такому режимі здійснюється під безпосереднім контролем поліції. На інших ділянках автомагістралі рух вільний.