Найпопулярніший чиновник Латвії проти введення євро
22:03, 10 січня 2013Світ
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Держконтролер Латвії підтримала лат.
Інгуна Судраба підтримує лат / Фото: Вікіпедія
Керівник Державного контролю Латвії (аналог Рахункової палати) Інгуна Судраба, яка протягом останніх років є найпопулярнішою в країні посадовою особою, не підтримує намір уряду вступити в єврозону в 2014 році. Про це повідомляють РІА «Новости».
"Для нас важливо власноруч, наскільки це можливо, визначати свою політику, свій спосіб життя. Гроші - як кров, і відмовившись від власної кровоносної системи, ми втратимо себе", - сказала І.Судраба сьогодні журналістам.
Раніше Сейм (парламент) Латвії підтримав законопроект про вступ до єврозони з 1 січня 2014 року. На даний момент національною валютою Латвії є лат.
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