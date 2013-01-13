Російський опозиціонер порвав і спалив портрет Путіна у натовпі

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, тут встановлено великий контейнер з написом «Для відходів», куди скидають портрети російських депутатів і сенаторів, які проголосували за заборону усиновлення російських дітей громадянами США.

Координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов заявив журналістам про необхідність організувати мирну безстрокову акцію протесту. За його словами, «стояння на площах може» початися весною, коли потепліє. При цьому він порвав і спалив портрет президента РФ Володимира Путіна.

У прес-центрі московської поліції заявили, що дії С.Удальцова зі спалення атрибутики масового заходу в натовпі людей задокументовано і про це буде повідомлено слідчому, у провадженні якого перебуває кримінальна справа щодо координатора «Лівого фронту».

Учасники акції заявляють, що в акції взяли участь не менш як 100 тис. людей. За даними поліції Москви, максимальна кількість учасників не перевищувала 9,5 тисяч осіб. На даний момент учасники починають розходитися.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2012 року, президент РФ В.Путін підписав закон «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації», який з-поміж іншого забороняє усиновлення російських дітей громадянами США. Цей закон ухвалено як відповідь на американський закон, який передбачає введення візових санкцій проти росіян, за припущенням, відповідальних за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО. Російські парламентарії назвали свій закон «імені Діми Яковлєва» в пам'ять 2-річного російського хлопчика, який загинув у США через недбальство усиновлювачів.