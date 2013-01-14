У Москві презентували факел Олімпійських ігор у Сочі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Олімпійський і Паралімпійський факели ідентичні формою і розміру, але виконані в різних кольорах: Олімпійський - у червоному, Паралімпійський - в небесно-блакитному, що символізує силу духу паралімпійців.

Корпус факела виконано методом литва із спеціального алюмінієвого сплаву. Рукоятку і центральну вставку відлито з високоміцного полімеру. Факел важить близько 1,8 кг, його довжина - 0,95 м.

В ході презентації президент оргкомітету «Сочі-2014» Дмитро Чернишенко повідомив, що естафета Олімпійського вогню почнеться 7 грудня 2013 року на всій території Росії і стане наймасштабнішою за всю історію олімпійського руху. Загалом буде виготовлено 14 тисяч факелів Олімпійського вогню і більше тисячі факелів Паралімпійського вогню для кожного з учасників естафети.

«123 дні, 65 тис. км, що в півтора разу більше екватора. Це абсолютний рекорд, який неможливо буде побити», - заявив Д.Чернишенко.

За його словами, естафета пройде через 2900 різних населених пунктів, і 90% росіян будуть у кроковій доступності від маршруту її проходження.

«Вогонь дістанеться до всіх куточків нашої країни. Вогонь побуває на Ельбрусі, на Байкалі, на Північному полюсі. Ми навіть сподіваємося, що Олімпійський вогонь побуває у відкритому космосі», - сказав він.

Д.Чернишенко повідомив, що вага і центр ваги факела підібрані для максимальної зручності використання під час бігу. За його словами, конструкція факела забезпечує надійне горіння вогню в умовах сильного вітру, морозу, під товщею води і в розрідженому гірському повітрі. «Ми провели випробування, щоб вогонь ніколи не згас», - сказав він.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Сочі відбудеться 7 лютого 2014 року.