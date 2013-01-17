Таджикистан вкотре заблокував Facebook

07:13, 17 січня 2013
Світ
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Служба зв'язку Таджикистану вчергове зажадала від інтернет-провайдерів і операторів мобільного зв'язку закрити доступ до соцмережі Facebook, до списку потрапили ще три сайту, в тому числі таджицької служби Радіо Свобода.

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"Смс-повідомлення, а пізніше і розпорядження від керівника Служби зв'язку Бега Зухурова ми отримали напередодні ввечері", - повідомив РІА Новости в четвер представник компанії інтернет-провайдера "Телеком Технолоджі", вже закрив доступ до цих сайтів.

Всі чотири сайта неодноразово блокувалися протягом минулого року. Востаннє доступ до Facebook був закритий в грудні 2012 року, як заявляв ЗМІ Зухуров, "за наклеп на владу Таджикистану".

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