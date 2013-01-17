Таджикистан вкотре заблокував Facebook

"Смс-повідомлення, а пізніше і розпорядження від керівника Служби зв'язку Бега Зухурова ми отримали напередодні ввечері", - повідомив РІА Новости в четвер представник компанії інтернет-провайдера "Телеком Технолоджі", вже закрив доступ до цих сайтів.

Всі чотири сайта неодноразово блокувалися протягом минулого року. Востаннє доступ до Facebook був закритий в грудні 2012 року, як заявляв ЗМІ Зухуров, "за наклеп на владу Таджикистану".