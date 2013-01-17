Таджикистан вкотре заблокував Facebook
07:13, 17 січня 2013Світ
369 0
Служба зв'язку Таджикистану вчергове зажадала від інтернет-провайдерів і операторів мобільного зв'язку закрити доступ до соцмережі Facebook, до списку потрапили ще три сайту, в тому числі таджицької служби Радіо Свобода.
Facebook знову потрапив у немилість у Таджикистані
"Смс-повідомлення, а пізніше і розпорядження від керівника Служби зв'язку Бега Зухурова ми отримали напередодні ввечері", - повідомив РІА Новости в четвер представник компанії інтернет-провайдера "Телеком Технолоджі", вже закрив доступ до цих сайтів.
Всі чотири сайта неодноразово блокувалися протягом минулого року. Востаннє доступ до Facebook був закритий в грудні 2012 року, як заявляв ЗМІ Зухуров, "за наклеп на владу Таджикистану".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter