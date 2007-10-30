Ющенко сподівається, що румунський парламент сприятиме українцям в Румунії

Відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівництвом парламенту Румунії – головою Сенату (Верхньої Палати) Ніколає ВЕКЕРОЮ та головою Палати депутатів Богданом ОЛТЯНУ.

Співрозмовники обговорили внутрішньополітичне становище в Україні, повідомляє прес-служба В.ЮЩЕНКА. Зокрема було підкреслено – результати парламентських виборів продемонстрували, що Україна зробила важливий крок на шляху зміцнення демократичних цінностей у державі. Сторони також обговорили міжпарламентську співпрацю, європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Президент України та керівництво парламенту Румунії, крім того, обговорили співробітництво в питаннях національних меншин. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що румунський парламент у межах своєї компетенції сприятиме поліпшенню стану української національної меншини в Румунії.

Також Глава української держави звернувся до румунської сторони з проханням приєднатися до визнання Голодомору 1932-33 років актом геноциду Українського народу.

Наприкінці зустрічі В.ЮЩЕНКО запросив керівництво румунського парламенту відвідати Україну з візитом.

Як повідомляв УНІАН, Президент України 30-31 жовтня перебуває із дводенним офіційним візитом в Румунії.