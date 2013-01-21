Саакашвілі порадив російським політикам одягнути окуляри
Президент Грузії Михайло Саакашвілі порадив російським політикам одягнути окуляри, щоб побачити справжню мапу Грузії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу в Парламентській Асамблеї Ради Європи, відповідаючи на запитання депутата Державної думи Росії Роберта Шлегеля.
“Що таке відносини Росії та Грузії? У вас одна мапа перед очима, у мене – інша. При всій моїй повазі, вам потрібні окуляри, щоб побачити справжню мапу Грузії”, - сказав Президент Грузії.
“Жоден проросійський, навіть відгодований російськими колами політичний діяч Грузії не зможе дати вам те, чого в нього немає – ніколи жоден житель Грузії не піде на те, щоб віддати вам частину території Грузії”, - додав М.Саакашвілі.
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Грузинський Президент підкреслив, що він відповідає на запитання російського депутата російською мовою.
“Ви знаєте, що є ціла низка країн, які б навіть російською вам не відповідали б через алергію. Я, до речі, казав Путіну, що я, можливо, один з останніх лідерів Грузії, який може говорити з ним російською, і цитувати російських класиків”, - сказав він.
“Сутність в тому, що Росії треба позбавлятися імперських амбіцій та територіальних претензій до сусідів”, - додав М.Саакашвілі.
Він також підкреслив, що його бажання мати гарні відносини з Росією пояснюється переконанням в тому, що гарні відносини з сусідами - для блага Грузії та її прийдешніх поколінь.