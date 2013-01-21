Саакашвілі переконаний, що Грузія не зверне з курсу євроінтеграції
Президент Грузії Михайло Саакашвілі переконаний, що його країна не зверне з курсу євроінтеграції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Страсбурзі, де планує виступити перед депутатами Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
“Чи можемо ми повернутися назад? Я не думаю. Чи будуть спроби такого повернення? Можливо. Але чи будуть вони успішними? І знову відповідь – ні”, - сказав Президент Грузії.
М.Саакашвілі зазначив, що Грузія на сьогодні дуже близька до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
“У нас є тимчасові складнощі, однак, я думаю, сьогодні Грузія набагато ближче до ЄС, ніж була раніше”, - сказав він.
Президент Грузії також наголосив, що він ніколи не був проти гарних відносин з Росією, однак ніколи не підтримає зміну основного зовнішньополітичного курсу держави.
“Це – питання цінностей. І наші цінності – європейські”, - наголосив він.