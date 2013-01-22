Литва заморозила рахунки фігурантів «списку Магнітського»

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на Bloomberg Businessweek.

Прокурор Донатас Пузінас повідомив виданню, що грошові кошти будуть перевірені в рамках розпочатого в Литві розслідування про відмивання грошей в офшорах високопоставленими чиновниками з Росії, докази були надані фондом Hermitage Capital Management.

Крім Литви, розслідування у справі про відмивання грошей розпочато також і на Кіпрі, в Латвії, в Швейцарії також було заморожено низку рахунків.

«Грошові кошти, як правило, розбивалися по рахунках декількох компаній. Після переведення частина грошей поверталася на початковий рахунок і потім переводилася новому одержувачу», - заявив Донатас Пузінас.