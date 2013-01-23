ЗМІ: У справі про вбивство Діда Хасана з'явився «слов'янський слід»

Російські оперативники, які розслідують справу про вбивство Аслана Усояна (Діда Хасана) не виключають, що розстріл кримінального авторитета міг стати помстою за смерть В'ячеслава Іванькова (Япончика), три роки тому, пише газета «Известия».

«У справі про вбивство патріарха кримінального світу (Аслана Усояна) з'явився слов'янський слід. За однією з версій, розправу над ним організували впливові злодії в законі на чолі з Олексієм Суворовим (Петрик). Таким чином він міг помститися за смерть загиблого три роки тому іншого авторитету - В'ячеслава Іванькова (Япончик). Деякі «законники» вважали, що за вбивством Іванькова міг стояти Дід Хасан», - повідомляє видання.

Як зазначили в бесіді з газетою оперативники, в гучній історії з вбивством Діда Хасана впадає в очі цікава деталь - слов'янські злодії в законі фактично проігнорували його смерть, не з'явившись ані на жалобну церемонію прощання, ані на його похорон на Хованському кладовищі. За деякими даними, заборону своїм підручним проводжати в останню путь Діда Хасана дали одразу чотири впливових слов'янських злодія в законі - Олексій Суворов (Петрик), Юрій Єсін (Самосвал), Олексій Забавін (Забава) і Сергій Аксьонов (Аксен).

Газета звертає увагу, що Петрик ще в 2009 році біля гробу Япончика, який помер від поранення в живіт, пообіцяв знайти замовника замаху і також всадити йому кулю в живіт.

Через рік на Тверській вулиці Діда Хасана обстріляв снайпер. Причому тоді кілер цілився саме в живіт. Але куля пройшла фактично по дотичній через жирові тканини - Хасан відбувся відносно легким пораненням.

Діда Хасана смертельно поранив снайпер 17 січня на виході з ресторану «Каретний двір» на Кухарський вулиці в Москві. При цьому також постраждала 30-річна Мірьят Бікчуріна, яка опинилася поруч : вона отримала важке поранення хребта і втратила багато крові.

Газета.ру