У центрі Москви вбили Діда Хасана

Про це УНІАН повідомили в прес-службі поліції Москви.

«У Діда Хасана стріляли, коли він виходив із ресторану «Каретний двір», від отриманих травм він помер», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, російський злодій у законі на прізвисько «Дід Хасан» був видворений з України 7 квітня 2010 року. Йому було заборонено в'їзд на територію нашої держави на найближчі п'ять років.

За оперативними даними, «Дід Хасан» приїжджав на територію України для проведення злодійської «сходки», на якій, у зв'язку зі смертю відомого російського кримінального авторитета на прізвисько «Япончик», повинні були перерозподілятися ролі щодо впливу на криміногенну ситуацію в Україні.