Лавров - США: «перезавантаження» відносин не може тривати вічно

"Якщо це комп'ютерний термін, то всім має бути зрозуміло, що вічне перезавантаження - це збій у системі, вона зависла", - сказав він.

Коли адміністрація президента США Барака Обами оголосила про те, що вона хоче перезавантажити російсько-американські відносини, РФ це "сприйняла однозначно як розуміння контрпродуктивності тієї політики, яка проводилася щодо Росії адміністрацією (колишнього президента США Джорджа) Буша", цитує міністра РІА Новости.

"Нагорі (між президентами Росії і США) відносини були теплими, але ця теплота, ця особиста приязнь не дуже сильно передавалася на поверхи наступні, де домовляються про практичні діяї", - сказав Лавров. Він зазначив, що адміністрація Обами не без успіху просувала нові підходи двосторонніх відносин, покращилася "атмосфера на всіх поверхах російсько-американської взаємодії".