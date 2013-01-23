Терорист-смертник підірвався у мечеті в Іраку: 35 осіб загинули

Не менш як 35 осіб загинули під час вибуху на північному сході Іраку, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Пресс.

За даними поліції, терорист-смертник підірвав себе у шиїтській мечеті у місті Туз-Хурмату, коли там відбувалася траурна церемонія. Поранення під час вибуху отримали близько 70 осіб.

Цей інцидент продовжив серію терактів, жертвами яких в Іраку за останні дні стали десятки осіб.

Зростання напруженості в Іраку пов'язане з протистоянням двох найбільших ісламських громад - сунітів і шиїтів. Згідно з переписом 1997 року, 66% населення Іраку становлять мусульмани-шиїти, 34% - суніти. За часів правління Саддама Хусейна суніти очолювали практично всі державні структури. Проте після збройного вторгнення США до Іраку у 2003 році, в результаті якого режим С.Хусейна було повалено, сунітів потіснили шиїти, обійнявши низки важливих державних посад, серед яких найбільш впливовим є пост прем'єр-міністра.