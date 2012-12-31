Серія терактів в Іраку забрала життя 13 людей: ще 50 поранені

Більшість жертв і постраждалих зареєстровано в провінції Діяла, де терористи висадили у повітря два заміновані автомобілі. Окрім цього, на дорозі спрацювали декілька мін. Загинули в основному мусульмани-шиїти і представники місцевих сил безпеки. Усього в результаті терактів у Діялі п`ять чоловік загинули, 32 дістали поранень , передає РІА «Новости».

У місті Ель-Мусайїб, що розташоване за 60 кілометрів від Багдада, біля житлових будинків спрацювали три вибухові пристрої, є поранені. У місті Ель-Латифія бойовики обстріляли релігійну процесію мусульман-шиїтів. У провінції Бабіль спрацював вибуховий пристрій, закладений в автомобілі біля мечеті, загинула одна людина, троє поранені. Окрім цього, під час нападу на кортеж губернатора цієї провінції було поранено трьох охоронців, сам губернатор не постраждав.

Зростання напруженості в Іраку пов`язане з протистоянням, що склалося історично, двох найбільших ісламських громад - суннітів і шиїтів. Згідно з переписом 1997 року, 66% населення Іраку складають мусульмани-шиїти, 34% - сунніти. За часів правління Саддама Хусейна сунніти мали переважну більшість у державних структурах Іраку. Проте після озброєного вторгнення США до Іраку в 2003 році, в результаті якого С.Хусейн був повалений, суннітів потіснили шиїти, які отримали низку важливих державних посад, серед яких найбільш впливовим є пост прем`єр-міністра.