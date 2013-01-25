Пхеньян: Санкції ООН рівносильні війні

Комітет КНДР з мирного об'єднання Кореї засудив резолюцію Радбезу ООН, що критикує дії Пхеньяну, і заявив про намір країни "вжити сильних фізичних заходів у відповідь" проти Південної Кореї, якщо Сеул візьме безпосередню участь у виконанні санкцій ООН, йдеться в заяві комітету.

"Санкції" рівносильні війні і оголошенню війни проти нас. Ми вже заявляли, що відреагуємо на провокації негайними відповідними ударами, а на війну агресії - великою війною справедливості за національне об'єднання ", - підкреслюється в заяві, поширеній Центральним телеграфним агентством Кореї.

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Крім цього Комітет з мирного об'єднання Кореї оголосив про "повне анулювання" Спільної декларації щодо денуклеаризації Корейського півострова" від 1992 року і її (декларації) недійсність ". При цьому, як сказано в заяві, КНДР не буде вести" ніякі переговори між Північчю й Півднем щодо денуклеаризації в майбутньому ".

"Завдяки діям США та групи маріонеток (Південної Кореї) ... давно доведено, що спільна декларація (1992 року) - мертвий папір. Не варто говорити, що у нас немає необхідності слідувати цій декларації ", - наголошується в документі.

Як відомо, Рада безпеки ООН прийняла у вівторок резолюцію із засудженням недавнього запуску в КНДР ракети з супутником, яка може бути оснащена ядерною боєголовкою, і розширив список організацій і осіб у Північній Кореї, що потрапляють під введені раніше економічні санкції. Запуск ракети в КНДР відбувся в грудні в порушення колишніх резолюцій, що забороняють Пхеньяну проводити ядерні випробування і пуски балістичних ракет.

РІА Новости